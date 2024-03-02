Николаев Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Николаев Василий Николаевич
Мать: Шилина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1951
Сын: Николаев Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: Николаева Раиса Федоровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.09.1957
Дочь: Кленчева Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Николаева Раиса Федоровна
Смерть
1985