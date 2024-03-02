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Николаев Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Николаев Василий Николаевич

Мать: Шилина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1951

Сын: Николаев Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Николаева Раиса Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.09.1957

Дочь: Кленчева Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Николаева Раиса Федоровна

Смерть
1985
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