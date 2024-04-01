Айдаков Захар Крест. Д. Сумной Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдаков Захар Крест. Д. Сумной Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Айдаков Василий Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Айдаков Василий Захаров

Мать ребёнка: Айдакова Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Айдаков Ермолай Захаров

Мать ребёнка: Айдакова Агафья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдакова Агафья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдакова Агафья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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