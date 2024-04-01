Айдаков Захар Крест. Д. Сумной Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Айдаков Василий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Айдакова Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Айдакова Агафья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно