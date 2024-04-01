Айдакова (Унжекова) Агафья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Айдаков Захар Крест. Д. Сумной Васильев
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Айдаков Захар Крест. Д. Сумной Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно