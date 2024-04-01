Айдакова (Унжекова) Агафья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдакова (Унжекова) Агафья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Айдаков Василий Захаров

Отец ребёнка: Айдаков Захар Крест. Д. Сумной Васильев

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Айдаков Ермолай Захаров

Отец ребёнка: Айдаков Захар Крест. Д. Сумной Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаков Захар Крест. Д. Сумной Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаков Захар Крест. Д. Сумной Васильев

Смерть
Неизвестно
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