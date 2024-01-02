Саутина Авдотья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Саутин Савелий Никонович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Саутин Герасим Савельевич
Отец ребёнка: Саутин Савелий Никонович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Саутин Василий Савельевич
Отец ребёнка: Саутин Савелий Никонович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Акилина Савельевна
Отец ребёнка: Саутин Савелий Никонович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Саутин Савелий Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1775