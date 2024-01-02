Саутина Авдотья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саутина Авдотья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Саутин Ерофей Савельевич

Отец ребёнка: Саутин Савелий Никонович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Саутин Герасим Савельевич

Отец ребёнка: Саутин Савелий Никонович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Саутин Василий Савельевич

Отец ребёнка: Саутин Савелий Никонович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Акилина Савельевна

Отец ребёнка: Саутин Савелий Никонович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Саутин Антон Савельевич

Отец ребёнка: Саутин Савелий Никонович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саутин Савелий Никонович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1775
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