Пенжина (Бунькова) Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
14.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пенжин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пенжин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Михайловна
Отец ребёнка: Пенжин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пенжин Михаил
Смерть
Неизвестно