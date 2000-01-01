Пенжина (Бунькова) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенжина (Бунькова) Раиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Буньков Василий Герасимович

Мать: Бунькова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
14.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пенжин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пенжин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Михайловна

Отец ребёнка: Пенжин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пенжин Михаил

Смерть
Неизвестно
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