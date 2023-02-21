Бунькова (Ромадина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунькова (Ромадина) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ромадин Алексей Федорович

Мать: Ромадина Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Буньков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Буньков Василий Герасимович

Рождение ребёнка
23.08.1923

Дочь: Живцова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Буньков Василий Герасимович

Уксунай, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Пенжина Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Буньков Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Вараксина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Буньков Василий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буньков Васильевич

Отец ребёнка: Буньков Василий Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буньков Василий Герасимович

Смерть
1928
Причина смерти: Несчастный случай, упала с лошади
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