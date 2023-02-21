Бунькова (Ромадина) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1928
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1913
Сын: Буньков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Буньков Василий Герасимович
Рождение ребёнка
23.08.1923
Дочь: Живцова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Буньков Василий Герасимович
Уксунай, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Пенжина Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Буньков Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Вараксина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Буньков Василий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буньков Васильевич
Отец ребёнка: Буньков Василий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928
Причина смерти: Несчастный случай, упала с лошади