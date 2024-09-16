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Болдырев Иван Степанович

Место рождения

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

03.09.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Болдырев Степан Емельянович

Мать: Болдырева Прасковья Григорьевна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Болдырев Федот Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Болдырев Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Болдырев Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Гребенникова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Болдырева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Болдырева Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Гребенникова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

в бракек указан возраст 16, в смерти 21
Рождение ребёнка
1849

Сын: Болдырев Василий Иванович

Мать ребёнка: Болдырева Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Болдырев Давид Иванович

Мать ребёнка: Болдырева Агафья Михайловна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
03.09.1868

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