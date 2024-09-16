Болдырев Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти03.09.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Гребенникова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Болдырева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Болдырева Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Гребенникова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
в бракек указан возраст 16, в смерти 21
Рождение ребёнка
1849
Сын: Болдырев Василий Иванович
Мать ребёнка: Болдырева Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Болдырева Агафья Михайловна
Смерть
03.09.1868