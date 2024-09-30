Эртте (Хеймонен) Анна Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1842
Рождение ребёнка
15.09.1844
Дочь: (Эртте) Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Эртте Моисей Хиобович
Рождение ребёнка
15.08.1851
Сын: Эртте Иван Моисеевич
Отец ребёнка: Эртте Моисей Хиобович
Рождение ребёнка
19.03.1854
Дочь: (Эртте) Ева Моисеевна
Отец ребёнка: Эртте Моисей Хиобович
Смерть
Неизвестно