Эртте (Хеймонен) Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эртте (Хеймонен) Анна Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1842

Муж: Эртте Моисей Хиобович

Рождение ребёнка
15.09.1844

Дочь: (Эртте) Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Эртте Моисей Хиобович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1851

Сын: Эртте Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Эртте Моисей Хиобович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1854

Дочь: (Эртте) Ева Моисеевна

Отец ребёнка: Эртте Моисей Хиобович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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