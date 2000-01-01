Поспехова (Хухалева) Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1886 год - крестьянка селения Санское Спасского уезда Рязанской губернии.
Рождение ребёнка
24.10.1886 ст.
Дочь: Поспехова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Поспехов Николай Иванович
Запись о рождении сделана в метрической книге полковой (Николаевской) церкви 52 пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно