Поспехова (Хухалева) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспехова (Хухалева) Анастасия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1886 год - крестьянка селения Санское Спасского уезда Рязанской губернии.
Рождение ребёнка
24.10.1886 ст.

Дочь: Поспехова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Поспехов Николай Иванович

Запись о рождении сделана в метрической книге полковой (Николаевской) церкви 52 пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспехов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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