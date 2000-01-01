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Поспехов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1886 год - бреславский мещанин (город Вроцлав, Польша).
Рождение ребёнка
24.10.1886 ст.

Дочь: Поспехова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Поспехова Анастасия Семеновна

Запись о рождении сделана в метрической книге полковой (Николаевской) церкви 52 пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поспехова Анастасия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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