Поспехов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1886 год - бреславский мещанин (город Вроцлав, Польша).
Рождение ребёнка
24.10.1886 ст.
Дочь: Поспехова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Поспехова Анастасия Семеновна
Запись о рождении сделана в метрической книге полковой (Николаевской) церкви 52 пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно