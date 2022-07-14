Кожевников Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабич (Кожевникова) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Кожевникова (Патрушева) Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова (Патрушева) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Жукова (Кожевникова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Кожевникова (Патрушева) Нина Васильевна

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