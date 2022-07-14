Кожевников Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабич (Кожевникова) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Кожевникова (Патрушева) Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Жукова (Кожевникова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Кожевникова (Патрушева) Нина Васильевна