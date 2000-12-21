Жукова (Кожевникова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Кожевникова) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Дата смерти

21.12.2000

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
21.12.2000
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Убийство
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