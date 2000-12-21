Жукова (Кожевникова) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1976
Дата смерти21.12.2000
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
21.12.2000
Причина смерти: Убийство