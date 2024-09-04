Чернакова (Полева) Параскева Ерофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернакова (Полева) Параскева Ерофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Полев Ерофей Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1904

Муж: Чернаков Лука Антонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
01.09.1907

Дочь: Чернакова Елизавета Лукиновна

Отец ребёнка: Чернаков Лука Антонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
24.09.1908

Дочь: Чернакова Пелагея Лукиновна

Отец ребёнка: Чернаков Лука Антонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.09.1911

Сын: Чернаков Сергей Лукинович

Отец ребёнка: Чернаков Лука Антонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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