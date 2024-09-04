Чернаков Лука Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Бракосочетание
28.01.1904
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
01.09.1907
Дочь: Чернакова Елизавета Лукиновна
Мать ребёнка: Чернакова (Полева) Параскева Ерофеева
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
24.09.1908
Дочь: Чернакова Пелагея Лукиновна
Мать ребёнка: Чернакова (Полева) Параскева Ерофеева
Рождение ребёнка
30.09.1911
Сын: Чернаков Сергей Лукинович
Мать ребёнка: Чернакова (Полева) Параскева Ерофеева
Смерть
Неизвестно