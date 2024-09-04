Чернаков Лука Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернаков Лука Антонович

Чернаков Лука Антонович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Чернаков Антон Савельевич

Мать: Чернакова (Жданова) Ирина Григорьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
28.01.1904

Жена: Чернакова (Полева) Параскева Ерофеева

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
01.09.1907

Дочь: Чернакова Елизавета Лукиновна

Мать ребёнка: Чернакова (Полева) Параскева Ерофеева

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
24.09.1908

Дочь: Чернакова Пелагея Лукиновна

Мать ребёнка: Чернакова (Полева) Параскева Ерофеева

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.09.1911

Сын: Чернаков Сергей Лукинович

Мать ребёнка: Чернакова (Полева) Параскева Ерофеева

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.