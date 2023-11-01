Анненский Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненский Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Анненский Николай Ильич

Мать: Анненская Александра Павловна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Анненский Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Анненская Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Аненнский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Анненская Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анненская Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Анненская Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Анненский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Анненская Варвара Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анненская Варвара Григорьевна

Смерть
1870
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