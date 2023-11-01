Анненский Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1838
Сын: Анненский Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Анненская Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Аненнский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Анненская Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анненская Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Анненская Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Анненский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Анненская Варвара Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1870