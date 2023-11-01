Анненская (Вилламова) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненская (Вилламова) Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вилламов Григорий Иванович

Мать: Вилламова Варвара Артемьевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Анненский Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Анненский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Аненнский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Анненский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анненская Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Анненский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Анненский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Анненский Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анненский Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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