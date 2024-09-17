Еремеева-Якимова (Иванова) Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения28.07.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Сын: Феодоров-Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Феодотов) Дмитрий Лукич
Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович
Дочь: Феодорова-Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Феодотова) Анна Лукинична
Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович
Дочь: Феодорова-Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Феодотова) Васса Лукинична
Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович
Дочь: Феодорова-Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Феодотова) Наталья Лукинична
Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович
Дочь: Феодорова-Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Феодотова) Анисья Лукинична
Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович
Сын: Феодоров-Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Феодотов) Феодор Лукич
Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович
Сын: Феодоров-Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Феодотов) Антоний Лукич
Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович
Сын: Феодоров-Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Феодотов) Маркел Лукич
Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович