Еремеева-Якимова (Иванова) Евдокия Сергеевна 28.07.1829 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Еремеева-Якимова (Иванова) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.07.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1792 г.р.

Муж

1825 г.р.

Дети

1849 г.р.
1851 г.р.
1852 г.р.
1853 г.р.
1854 г.р.
1856 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1829 ст.

Отец: Якимов (Еремеев) Сергей Иванович

Мать: (Ерастова) Агафья Ерастовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.01.1848 ст.

Муж: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1849 ст.

Сын: Феодоров-Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Феодотов) Дмитрий Лукич

Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1851 ст.

Дочь: Феодорова-Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Феодотова) Анна Лукинична

Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1852 ст.

Дочь: Феодорова-Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Феодотова) Васса Лукинична

Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1853 ст.

Дочь: Феодорова-Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Феодотова) Наталья Лукинична

Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1854 ст.

Дочь: Феодорова-Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Феодотова) Анисья Лукинична

Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.05.1856 ст.

Сын: Феодоров-Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Феодотов) Феодор Лукич

Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1857 ст.

Сын: Феодоров-Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Феодотов) Антоний Лукич

Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1861 ст.

Сын: Феодоров-Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Феодотов) Маркел Лукич

Отец ребёнка: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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