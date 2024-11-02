Феодоров-Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Феодотов) Маркел Лукич
Место рождения
Дата рождения26.12.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1861 ст.
Отец: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович
Бракосочетание
10.01.1882 ст.
Рождение ребёнка
27.06.1883 ст.
Дочь: Феодотова-Феодорова-Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Лукина) Марфа Маркеловна
Мать ребёнка: Данилова-Полякова (Алексеева) Агрипина Симеоновна
Рождение ребёнка
20.10.1884 ст.
Дочь: Феодотова-Феодорова-Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Лукина) Пераскева Маркеловна
Мать ребёнка: Данилова-Полякова (Алексеева) Агрипина Симеоновна
Рождение ребёнка
21.11.1887 ст.
Сын: Феодотов-Феодоров-Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Лукин) Михаил Маркелович
Мать ребёнка: Данилова-Полякова (Алексеева) Агрипина Симеоновна
Смерть
Неизвестно