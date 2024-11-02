Феодоров-Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Феодотов) Маркел Лукич 26.12.1861 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Феодоров-Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Феодотов) Маркел Лукич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.12.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1829 г.р.

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1861 ст.

Отец: Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Федоров) Лука Феодотович

Мать: Еремеева-Якимова (Иванова) Евдокия Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.01.1882 ст.

Жена: Данилова-Полякова (Алексеева) Агрипина Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1883 ст.

Дочь: Феодотова-Феодорова-Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Лукина) Марфа Маркеловна

Мать ребёнка: Данилова-Полякова (Алексеева) Агрипина Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1884 ст.

Дочь: Феодотова-Феодорова-Евдокимова-Григорьева-Стефанова (Лукина) Пераскева Маркеловна

Мать ребёнка: Данилова-Полякова (Алексеева) Агрипина Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1887 ст.

Сын: Феодотов-Феодоров-Евдокимов-Григорьев-Стефанов (Лукин) Михаил Маркелович

Мать ребёнка: Данилова-Полякова (Алексеева) Агрипина Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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