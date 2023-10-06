Шошина Акулина Копитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шошин Авдей Леонтьевич
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шошин Егор Авдеевич
Отец ребёнка: Шошин Авдей Леонтьевич
Смерть
Неизвестно