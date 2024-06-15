Дерр (Альберти) Мария Катарина (Ивановна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерр (Альберти) Мария Катарина (Ивановна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерр Иоханн Даниэль

Рождение ребёнка
?.11.1875

Сын: Дерр Иоганнес Иоганнесович

Отец ребёнка: Дерр Иоханн Даниэль

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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