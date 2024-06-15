Дерр (Альберти) Мария Катарина (Ивановна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дерр Иоханн Даниэль
Рождение ребёнка
?.11.1875
Сын: Дерр Иоганнес Иоганнесович
Отец ребёнка: Дерр Иоханн Даниэль
Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно