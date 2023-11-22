Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1914

Дочь: Косова Степанида Филиповна

Отец ребёнка: Дулимов Филип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулимов Филип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Филиповна

Отец ребёнка: Дулимов Филип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Филиповна

Отец ребёнка: Дулимов Филип Иванович

Смерть
1940
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