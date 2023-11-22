Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1914
Дочь: Косова Степанида Филиповна
Отец ребёнка: Дулимов Филип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Филиповна
Отец ребёнка: Дулимов Филип Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Филиповна
Отец ребёнка: Дулимов Филип Иванович
Смерть
1940