Демехин (Жумикин) Михей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Жумикина Дарья Харитоновна
Бракосочетание
03.01.1820 ст.
ВТОРОЙ брак, жениху 35 лет, невесте 30 лет. Невеста ВДОВА
Рождение ребёнка
Около 10.11.1821 ст.
Сын: Демехин (Жумикин) Филипп Михеевич
Мать ребёнка: Жумикина Дарья Харитоновна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Жумикин (Демехин) Хрисанф Михеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Демехин Феодосий Михеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно