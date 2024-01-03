Демехин (Жумикин) Михей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демехин (Жумикин) Михей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Демехин Евграф Михеевич

Мать ребёнка: Жумикина Дарья Харитоновна

Артюшково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
03.01.1820 ст.

Жена: Жумикина Дарья Харитоновна

Артюшково, Рыльский муниципальный район, Курская область
ВТОРОЙ брак, жениху 35 лет, невесте 30 лет. Невеста ВДОВА
Рождение ребёнка
Около 10.11.1821 ст.

Сын: Демехин (Жумикин) Филипп Михеевич

Мать ребёнка: Жумикина Дарья Харитоновна

Артюшково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Жумикин (Демехин) Хрисанф Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Демехин Феодосий Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Артюшково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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