Жумикина Дарья Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Демехин (Жумикин) Михей Васильевич
Бракосочетание
03.01.1820 ст.
ВТОРОЙ брак, жениху 35 лет, невесте 30 лет. Невеста ВДОВА
Рождение ребёнка
Около 10.11.1821 ст.
Сын: Демехин (Жумикин) Филипп Михеевич
Отец ребёнка: Демехин (Жумикин) Михей Васильевич
Упоминание
27.10.1950 ст.
ревизия, с. Артюшкова. Возраст 60 лет. Упоминается как мать Евграфа Михеева Демехина - Дарья Харламовна
Смерть
Неизвестно