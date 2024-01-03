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Жумикина Дарья Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Демехин Евграф Михеевич

Отец ребёнка: Демехин (Жумикин) Михей Васильевич

Артюшково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
03.01.1820 ст.

Муж: Демехин (Жумикин) Михей Васильевич

Артюшково, Рыльский муниципальный район, Курская область
ВТОРОЙ брак, жениху 35 лет, невесте 30 лет. Невеста ВДОВА
Рождение ребёнка
Около 10.11.1821 ст.

Сын: Демехин (Жумикин) Филипп Михеевич

Отец ребёнка: Демехин (Жумикин) Михей Васильевич

Артюшково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Упоминание
27.10.1950 ст.
Артюшково, Рыльский муниципальный район, Курская область
ревизия, с. Артюшкова. Возраст 60 лет. Упоминается как мать Евграфа Михеева Демехина - Дарья Харламовна
Смерть
Неизвестно

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