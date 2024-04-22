Казалетова Вера Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазалетова Вера Ефимовна

Казалетова Вера Ефимовна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.09.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1880 ст.

Отец: Казалетов Ефим Захарович

Мать: Козалетова Мария Корниловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
13.09.1880 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 13.09.1880 Апухлицы Вера Ефимовна Апухлицы отец крестьянин Ефим Захарович Апухлицы мать крестьянская жена Мария Корнилловн... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close