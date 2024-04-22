Казалетова Вера Ефимовна
Место рождения
Дата рождения12.09.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1880 ст.
Крещение
13.09.1880 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 13.09.1880 Апухлицы Вера Ефимовна Апухлицы отец крестьянин Ефим Захарович Апухлицы мать крестьянская жена Мария Корнилловн... Показать все
Смерть
Неизвестно