Михеев Гавриил Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Михеев Феодор Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Михеева (Михеева) Екатерина Гаврииловна
Мать ребёнка: Михеева Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Михеева Агафия Евдокимовна
Смерть
Неизвестно