Михеев Гавриил Феодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Гавриил Феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Михеев Феодор Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Агафия Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Михеева (Михеева) Екатерина Гаврииловна

Мать ребёнка: Михеева Агафия Евдокимовна

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1825

Сын: Михеев Савва Гавриилович

Мать ребёнка: Михеева Агафия Евдокимовна

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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