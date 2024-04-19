Михеева Агафия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Михеева (Михеева) Екатерина Гаврииловна
Отец ребёнка: Михеев Гавриил Феодорович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Михеев Гавриил Феодорович
Смерть
Неизвестно