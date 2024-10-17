Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Иван Иванов
Мать: Евдакия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдакия Никитина
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ксения Николаева
Мать ребёнка: Евдакия Никитина
Рождение ребёнка
04.03.1795
Дочь: Дарья Николаева
Мать ребёнка: Евдакия Никитина
Рождение ребёнка
1804
Сын: Афанасий Николаев
Мать ребёнка: Евдакия Никитина
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: Евдакия Никитина
Смерть
Неизвестно