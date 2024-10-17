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Николай Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Иван Иванов

Мать: Евдакия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдакия Никитина

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ксения Николаева

Мать ребёнка: Евдакия Никитина

Рождение ребёнка
04.03.1795

Дочь: Дарья Николаева

Мать ребёнка: Евдакия Никитина

Рождение ребёнка
1804

Сын: Афанасий Николаев

Мать ребёнка: Евдакия Никитина

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: Евдакия Никитина

Смерть
Неизвестно

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