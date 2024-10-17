Евдакия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Никита Анисимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Иванов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ксения Николаева
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
04.03.1795
Дочь: Дарья Николаева
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Афанасий Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Смерть
Неизвестно