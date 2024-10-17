Евдакия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдакия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Никита Анисимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Иванов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ксения Николаева

Отец ребёнка: Николай Иванов

Рождение ребёнка
04.03.1795

Дочь: Дарья Николаева

Отец ребёнка: Николай Иванов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Афанасий Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Смерть
Неизвестно

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