Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдакия Васильева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Евдакия Васильева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Семен Иванов
Мать ребёнка: Евдакия Васильева
Смерть
Неизвестно