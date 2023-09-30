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Максимов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

EM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1968

Отец: Максимов Петр Егорович

Мать: Максимова (Дрынова) Светлана Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Максимова Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Максимова Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Галина Павловна

Рождение ребёнка
01.07.2006

Сын: Максимов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Максимова Галина Павловна

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