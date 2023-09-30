Максимов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Максимова Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Даниил Михайлович
Мать ребёнка: Максимова Галина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.2006
Сын: Максимов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Максимова Галина Павловна