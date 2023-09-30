Максимов Петр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1961
Сын: Максимов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Максимова (Дрынова) Светлана Степановна
Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1968
Мать ребёнка: Максимова (Дрынова) Светлана Степановна
Смерть
Неизвестно