Максимов Петр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Петр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

EM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1961

Сын: Максимов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Максимова (Дрынова) Светлана Степановна

Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1968

Сын: Максимов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Максимова (Дрынова) Светлана Степановна

Смерть
Неизвестно

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