Жевраков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жевраков Афанасий
Рождение ребёнка
21.11.1932
Дочь: Зачиняева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Жевракова Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
?.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жевракова Наталья Гавриловна
Смерть
Неизвестно