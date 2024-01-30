Жевраков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жевраков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жевраков Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1932

Дочь: Зачиняева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Жевракова Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
?.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жевракова Наталья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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