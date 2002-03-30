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Жевракова Наталья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1911

Дата смерти

30.03.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1911

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1932

Дочь: Зачиняева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Жевраков Иван

Рождение ребёнка
?.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жевраков Иван

Смерть
30.03.2002
Похороны
Неизвестно
Городищи, Сандыревская волость, Коломенский уезд
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