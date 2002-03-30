Жевракова Наталья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1911
Дата смерти30.03.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1911
Отец: Гаврила
Рождение ребёнка
21.11.1932
Дочь: Зачиняева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Жевраков Иван
Рождение ребёнка
?.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жевраков Иван
Смерть
30.03.2002
Похороны
Неизвестно
Городищи, Сандыревская волость, Коломенский уезд