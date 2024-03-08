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Плещенко Григорий

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова (Плещенко) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Плещенко Антонина

Рождение ребёнка
1914

Сын: Плещенко Павел

Мать ребёнка: Плещенко Антонина

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Тарабановский (Плещенко) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Плещенко Антонина

Рождение ребёнка
1920

Сын: Плещенко Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Плещенко Антонина

Рождение ребёнка
28.08.1931

Дочь: Перевозчикова (Плещенко) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Плещенко Антонина

Смерть
1945

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