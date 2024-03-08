Плещенко Григорий
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова (Плещенко) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Плещенко Антонина
Рождение ребёнка
1914
Сын: Плещенко Павел
Мать ребёнка: Плещенко Антонина
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Тарабановский (Плещенко) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Плещенко Антонина
Рождение ребёнка
1920
Сын: Плещенко Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Плещенко Антонина
Рождение ребёнка
28.08.1931
Дочь: Перевозчикова (Плещенко) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Плещенко Антонина
Смерть
1945