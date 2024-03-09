Ширшов Аполлос Артемонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ширшов Артемон
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Тарбаева Евгения Аполлосовна
Мать ребёнка: Ширшова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Тарбаева Евгения Аполлосовна
Мать ребёнка: Ширшова Александра Григорьевна
Смерть
Неизвестно