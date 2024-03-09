Ширшов Аполлос Артемонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшов Аполлос Артемонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширшов Артемон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Тарбаева Евгения Аполлосовна

Мать ребёнка: Ширшова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Тарбаева Евгения Аполлосовна

Мать ребёнка: Ширшова Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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