Горбачев Василий Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти27.12.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1872
Рождение ребёнка
29.09.1872 ст.
Дочь: Иустиния Васильева
Мать ребёнка: Горбачева Матрона Павлова
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Горбачева Матрона Павлова
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Горбачева Матрона Павлова
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Горбачева Шарапова Пелагея Осипова
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Горбачева Матрона Павлова
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Горбачева Шарапова Пелагея Осипова
Первопесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Горбачева Матрона Павлова
Бракосочетание
29.11.1895
Бракосочетание
06.11.1898 ст.
Жена: Горбачева Елена Францева
Смерть
27.12.1915