Горбачев Василий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбачев Василий Трофимов

Горбачев Василий Трофимов

Место рождения

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

27.12.1915

Пол

Мужской

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Жена

Около 1855 г.р.
Около 1860 г.р.
Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Горбачев Трофим Артемьев

Мать: Горбачева Федосья Никифорова

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1872

Жена: Горбачева Матрона Павлова

Рождение ребёнка
29.09.1872 ст.

Дочь: Иустиния Васильева

Мать ребёнка: Горбачева Матрона Павлова

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Горбачев Никита Васильев

Мать ребёнка: Горбачева Матрона Павлова

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Горбачев Егор Васильев

Мать ребёнка: Горбачева Матрона Павлова

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Горбачева Шарапова Пелагея Осипова

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Горбачева Матрона Павлова

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Горбачева Шарапова Пелагея Осипова

Первопесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Горбачева Матрона Павлова

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
29.11.1895

Жена: Горбачева Шарапова Пелагея Осипова

Бракосочетание
06.11.1898 ст.

Жена: Горбачева Елена Францева

Смерть
27.12.1915

Мы используем куки для улучшения работы сайта.