Кривошейцев Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошейцев Геннадий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривошейцев Александр Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривошейцева Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривошейцева Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошейцева Вера

Место жительства
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
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