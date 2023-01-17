Кривошейцев Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривошейцев Александр Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривошейцева Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривошейцева Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривошейцева Вера
Место жительства
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область