Кривошейцев Александр Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1957
Сын: Кривошейцев Юрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошейцев Геннадий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривошейцева Людмила Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно