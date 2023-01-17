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Кривошейцев Александр Петрович

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Место рождения

Карпово Второе, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривошейцев Петр Гаврилович

Мать: Кривошейцева Матрёна Никитична

Карпово Второе, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.07.1957

Сын: Кривошейцев Юрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошейцев Геннадий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривошейцева Людмила Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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