Матвеева (Сергеева) Капиталина Викуловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвеева (Сергеева) Капиталина Викуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Викул Яковлевич

Мать: Сергеева (Егорова) Агния Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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