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Трусова Василиса Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

18.01.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Афонасов Гурим Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1844

Сын: Трусов Лощеков Стефан Сафонович

Отец ребёнка: Трусов Сафон Максимович

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Трусов Василий Сафонович

Отец ребёнка: Трусов Сафон Максимович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Трусов Кузьма Сафонович

Отец ребёнка: Трусов Сафон Максимович

Рождение ребёнка
09.06.1865

Сын: Трусов Тимофей Сафонович

Отец ребёнка: Трусов Сафон Максимович

Смерть
18.01.1883 ст.
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