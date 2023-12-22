Трусова Василиса Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти18.01.1883 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Афонасов Гурим Матвеевич
Рождение ребёнка
27.12.1844
Сын: Трусов Лощеков Стефан Сафонович
Отец ребёнка: Трусов Сафон Максимович
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Трусов Сафон Максимович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Трусов Сафон Максимович
Рождение ребёнка
09.06.1865
Отец ребёнка: Трусов Сафон Максимович
Смерть
18.01.1883 ст.