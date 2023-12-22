Трусов Сафон Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрусов Сафон Максимович

Трусов Сафон Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Трусов Максим Терентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1844

Сын: Трусов Лощеков Стефан Сафонович

Мать ребёнка: Трусова Василиса Гурьевна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Трусов Василий Сафонович

Мать ребёнка: Трусова Василиса Гурьевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Трусов Кузьма Сафонович

Мать ребёнка: Трусова Василиса Гурьевна

Рождение ребёнка
09.06.1865

Сын: Трусов Тимофей Сафонович

Мать ребёнка: Трусова Василиса Гурьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close