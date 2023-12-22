Трусов Сафон Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Трусов Максим Терентьевич
Рождение ребёнка
27.12.1844
Сын: Трусов Лощеков Стефан Сафонович
Мать ребёнка: Трусова Василиса Гурьевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Трусова Василиса Гурьевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Трусова Василиса Гурьевна
Рождение ребёнка
09.06.1865
Мать ребёнка: Трусова Василиса Гурьевна
Смерть
Неизвестно