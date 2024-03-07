Афонина Параскева Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
21.08.1891
Сын: Афонин Борис Иванов
Отец ребёнка: Афонин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Афонин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
05.03.1895
Дочь: (Афонина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Афонин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
19.07.1896
Сын: Афонин Илия Иванов
Отец ребёнка: Афонин Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно