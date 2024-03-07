Афонина Параскева Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонина Параскева Никитина

Афонина Параскева Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
21.08.1891

Сын: Афонин Борис Иванов

Отец ребёнка: Афонин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1893

Сын: Афонин Василий Иванов

Отец ребёнка: Афонин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
05.03.1895

Дочь: (Афонина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Афонин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
19.07.1896

Сын: Афонин Илия Иванов

Отец ребёнка: Афонин Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.