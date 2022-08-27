Климова Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Евдокия Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1964 г.р.
1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1964

Дочь: Лёхкая Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Окулов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
21.06.1966

Дочь: Меркер Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Окулов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окулов Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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