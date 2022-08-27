Климова Евдокия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1964
Дочь: Лёхкая Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Окулов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.06.1966
Дочь: Меркер Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Окулов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Окулов Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно