Заморова-Фоминцева Татьяна Викторовна 01.04.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заморова-Фоминцева Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Межевых-Заморова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Заморов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
25.08.1997

Дочь: Заморова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Заморов Виктор Николаевич

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