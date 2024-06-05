Заморов Виктор Николаевич 09.06.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заморов Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Межевых-Заморова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Заморова-Фоминцева Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
25.08.1997

Дочь: Заморова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Заморова-Фоминцева Татьяна Викторовна

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