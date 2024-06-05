Заморов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Межевых-Заморова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Заморова-Фоминцева Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
25.08.1997
Дочь: Заморова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Заморова-Фоминцева Татьяна Викторовна