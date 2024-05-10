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Беднякова Домна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедняков Константин Федорович

Рождение ребёнка
28.03.1920

Сын: Бедняков Алексей Константинович

Отец ребёнка: Бедняков Константин Федорович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
24.12.1926

Сын: Бедняков Михаил Константинович

Отец ребёнка: Бедняков Константин Федорович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
По данным сайта Память народа. https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero92772631/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D5f6f3430cedf7cc280cf5e42b2b19fa0b3573f3600cdbc1aa8742bd4945163... Показать все
Смерть
Неизвестно

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