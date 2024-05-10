Беднякова Домна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1920
Сын: Бедняков Алексей Константинович
Отец ребёнка: Бедняков Константин Федорович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
24.12.1926
Сын: Бедняков Михаил Константинович
Отец ребёнка: Бедняков Константин Федорович
По данным сайта Память народа. https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero92772631/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D5f6f3430cedf7cc280cf5e42b2b19fa0b3573f3600cdbc1aa8742bd4945163... Показать все
Смерть
Неизвестно