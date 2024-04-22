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Бородин Ефрем Гаврилович

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородин Гавриил Логинович

Мать: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бородин Леонтий Ефремович

Мать ребёнка: Бородина -- Наталья Ивановна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Бородин Антон Ефремович

Мать ребёнка: Бородина -- Наталья Ивановна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1862

Дочь: Бородина Татьяна Ефремовна

Мать ребёнка: Бородина -- Наталья Ивановна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1863

Сын: Бородин Алексей Ефремович

Мать ребёнка: Бородина -- Наталья Ивановна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина -- Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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