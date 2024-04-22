Бородин Ефрем Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бородин Гавриил Логинович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бородин Леонтий Ефремович
Мать ребёнка: Бородина -- Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Бородина -- Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1862
Дочь: Бородина Татьяна Ефремовна
Мать ребёнка: Бородина -- Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1863
Сын: Бородин Алексей Ефремович
Мать ребёнка: Бородина -- Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно