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Бородина -- Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

08.06.1895

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Бородин Леонтий Ефремович

Отец ребёнка: Бородин Ефрем Гаврилович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Бородин Антон Ефремович

Отец ребёнка: Бородин Ефрем Гаврилович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1862

Дочь: Бородина Татьяна Ефремовна

Отец ребёнка: Бородин Ефрем Гаврилович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1863

Сын: Бородин Алексей Ефремович

Отец ребёнка: Бородин Ефрем Гаврилович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Ефрем Гаврилович

Смерть
08.06.1895
Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
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