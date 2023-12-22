Бородина -- Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти08.06.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бородин Леонтий Ефремович
Отец ребёнка: Бородин Ефрем Гаврилович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Бородин Ефрем Гаврилович
Рождение ребёнка
01.01.1862
Дочь: Бородина Татьяна Ефремовна
Отец ребёнка: Бородин Ефрем Гаврилович
Рождение ребёнка
15.03.1863
Сын: Бородин Алексей Ефремович
Отец ребёнка: Бородин Ефрем Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.1895
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]