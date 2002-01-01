Алиева Патимат (Бадима) Шапиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1964
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1964
Отец: Алиев Шапи Алиевич
Мать: Малаарипова Пирдавус
Рождение ребёнка
1990
Сын: Абдурахманов Мурад Камилович
Отец ребёнка: Абдурахманов Камиль Абдулаевич
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Абдурахманова Ашура Камиловна
Отец ребёнка: Абдурахманов Камиль Абдулаевич
Рождение ребёнка
1994
Сын: Абдурахманов Булямин Камилович
Отец ребёнка: Абдурахманов Камиль Абдулаевич
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Абдурахманова Патимат Камиловна
Отец ребёнка: Абдурахманов Камиль Абдулаевич
Бракосочетание
Неизвестно