Алиева Патимат (Бадима) Шапиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Патимат (Бадима) Шапиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1964

Отец: Алиев Шапи Алиевич

Мать: Малаарипова Пирдавус

Рождение ребёнка
1990

Сын: Абдурахманов Мурад Камилович

Отец ребёнка: Абдурахманов Камиль Абдулаевич

Рождение ребёнка
1992

Дочь: Абдурахманова Ашура Камиловна

Отец ребёнка: Абдурахманов Камиль Абдулаевич

Рождение ребёнка
1994

Сын: Абдурахманов Булямин Камилович

Отец ребёнка: Абдурахманов Камиль Абдулаевич

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Абдурахманова Патимат Камиловна

Отец ребёнка: Абдурахманов Камиль Абдулаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдурахманов Камиль Абдулаевич

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