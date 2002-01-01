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Абдурахманова Патимат Камиловна
Абдурахманова Патимат Камиловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2002
Пол
Женский
Отец
Абдурахманов Камиль Абдулаевич
1963 г.р.
Мать
Алиева Патимат (Бадима) Шапиевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002
Отец:
Абдурахманов Камиль Абдулаевич
Мать:
Алиева Патимат (Бадима) Шапиевна
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