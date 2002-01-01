Абдурахманова Патимат Камиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдурахманова Патимат Камиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2002

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002

Отец: Абдурахманов Камиль Абдулаевич

Мать: Алиева Патимат (Бадима) Шапиевна

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